Информация за цената за G8DAY (G8D) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.004584$ 0.004584 $ 0.004584 Най-ниска цена $ 0.00000742$ 0.00000742 $ 0.00000742 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за G8DAY (G8D) е$0.00001157. През последните 24 часа G8D се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на G8D е $ 0.004584, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000742.

Що се отнася до краткосрочното представяне, G8D има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за G8DAY (G8D)

Пазарна капитализация $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Циркулиращо предлагане 8.80B 8.80B 8.80B Общо предлагане 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на G8DAY е $ 101.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на G8D е 8.80B, като общото предлагане е 8800000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 101.82K.