Информация за цената за Fyni AI by Virtuals (FYNI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00465516$ 0.00465516 $ 0.00465516 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.80% Промяна на цената (1д) +0.24% Промяна на цената (7д) -5.64% Промяна на цената (7д) -5.64%

Цената в реално време за Fyni AI by Virtuals (FYNI) е--. През последните 24 часа FYNI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FYNI е $ 0.00465516, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FYNI има промяна от -0.80% за последния час, +0.24% за 24 часа и -5.64% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Пазарна капитализация $ 925.70K$ 925.70K $ 925.70K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 925.70K$ 925.70K $ 925.70K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Fyni AI by Virtuals е $ 925.70K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FYNI е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 925.70K.