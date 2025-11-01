Информация за цената за Fyde (FYDE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00543925 $ 0.00543925 $ 0.00543925 24-часов нисък $ 0.006037 $ 0.006037 $ 0.006037 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00543925$ 0.00543925 $ 0.00543925 24-часов висок $ 0.006037$ 0.006037 $ 0.006037 Рекорд за всички времена $ 0.301155$ 0.301155 $ 0.301155 Най-ниска цена $ 0.00501375$ 0.00501375 $ 0.00501375 Промяна на цената (1ч) -1.35% Промяна на цената (1д) +6.72% Промяна на цената (7д) -0.49% Промяна на цената (7д) -0.49%

Цената в реално време за Fyde (FYDE) е$0.0059481. През последните 24 часа FYDE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00543925 до най-висока стойност $ 0.006037, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FYDE е $ 0.301155, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00501375.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FYDE има промяна от -1.35% за последния час, +6.72% за 24 часа и -0.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Fyde (FYDE)

Пазарна капитализация $ 103.08K$ 103.08K $ 103.08K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 594.82K$ 594.82K $ 594.82K Циркулиращо предлагане 17.33M 17.33M 17.33M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Fyde е $ 103.08K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FYDE е 17.33M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 594.82K.