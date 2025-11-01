Информация за цената за fxhash (FXH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00513581 $ 0.00513581 $ 0.00513581 24-часов нисък $ 0.00567287 $ 0.00567287 $ 0.00567287 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00513581$ 0.00513581 $ 0.00513581 24-часов висок $ 0.00567287$ 0.00567287 $ 0.00567287 Рекорд за всички времена $ 0.03486908$ 0.03486908 $ 0.03486908 Най-ниска цена $ 0.00382405$ 0.00382405 $ 0.00382405 Промяна на цената (1ч) -0.25% Промяна на цената (1д) -1.21% Промяна на цената (7д) -15.49% Промяна на цената (7д) -15.49%

Цената в реално време за fxhash (FXH) е$0.00549985. През последните 24 часа FXH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00513581 до най-висока стойност $ 0.00567287, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FXH е $ 0.03486908, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00382405.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FXH има промяна от -0.25% за последния час, -1.21% за 24 часа и -15.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за fxhash (FXH)

Пазарна капитализация $ 2.87M$ 2.87M $ 2.87M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.51M$ 5.51M $ 5.51M Циркулиращо предлагане 520.00M 520.00M 520.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на fxhash е $ 2.87M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FXH е 520.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.51M.