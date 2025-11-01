Информация за цената за FVIX (FVIX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 39.73 $ 39.73 $ 39.73 24-часов нисък $ 41.38 $ 41.38 $ 41.38 24-часов висок 24-часов нисък $ 39.73$ 39.73 $ 39.73 24-часов висок $ 41.38$ 41.38 $ 41.38 Рекорд за всички времена $ 95.98$ 95.98 $ 95.98 Най-ниска цена $ 18.95$ 18.95 $ 18.95 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +2.64% Промяна на цената (7д) -2.50% Промяна на цената (7д) -2.50%

Цената в реално време за FVIX (FVIX) е$41.1. През последните 24 часа FVIX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 39.73 до най-висока стойност $ 41.38, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FVIX е $ 95.98, а най-ниската цена за всички времена е $ 18.95.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FVIX има промяна от -- за последния час, +2.64% за 24 часа и -2.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FVIX (FVIX)

Пазарна капитализация $ 608.66K$ 608.66K $ 608.66K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 608.66K$ 608.66K $ 608.66K Циркулиращо предлагане 14.81K 14.81K 14.81K Общо предлагане 14,811.02250296771 14,811.02250296771 14,811.02250296771

Текущата пазарна капитализация на FVIX е $ 608.66K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FVIX е 14.81K, като общото предлагане е 14811.02250296771. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 608.66K.