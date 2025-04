Какво е Fuzion (FUZN)

Fuzion is a multi-product protocol built on kujira. Fuzion dApps include Plasma, an OTC service and Pilot, a fair market launchpad. Our aim is to create products and services that make access to DeFi easy and available for all crypto users. FUZN is the governance token of the Fuzion DeFi ecosystem.

Fuzion (FUZN) ресурс Официален уеб сайт