Цената в реално време на FUUUUUUUUUUUUUU днес е 0.00001242 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FUUU към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FUUU в MEXC сега.

Повече за FUUU

FUUUценова информация

Какво представлява FUUU

Официален уебсайт на FUUU

Токеномика на FUUU

FUUU ценова прогноза

FUUUUUUUUUUUUUU Лого

FUUUUUUUUUUUUUU цена (FUUU)

Не се намира в списъка

1 FUUU към USD - цена в реално време:

--
----
+1.00%1D
mexc
USD
FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:32:02 (UTC+8)

Информация за цената за FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00001229
$ 0.00001229$ 0.00001229
24-часов нисък
$ 0.00001268
$ 0.00001268$ 0.00001268
24-часов висок

$ 0.00001229
$ 0.00001229$ 0.00001229

$ 0.00001268
$ 0.00001268$ 0.00001268

$ 0.00028517
$ 0.00028517$ 0.00028517

$ 0.00001175
$ 0.00001175$ 0.00001175

-1.10%

+1.04%

-7.61%

-7.61%

Цената в реално време за FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) е$0.00001242. През последните 24 часа FUUU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001229 до най-висока стойност $ 0.00001268, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FUUU е $ 0.00028517, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001175.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FUUU има промяна от -1.10% за последния час, +1.04% за 24 часа и -7.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

$ 12.40K
$ 12.40K$ 12.40K

--
----

$ 12.40K
$ 12.40K$ 12.40K

997.89M
997.89M 997.89M

997,889,270.389981
997,889,270.389981 997,889,270.389981

Текущата пазарна капитализация на FUUUUUUUUUUUUUU е $ 12.40K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FUUU е 997.89M, като общото предлагане е 997889270.389981. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.40K.

История на цените за FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) USD

През днешния ден промяната в цената на FUUUUUUUUUUUUUU към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на FUUUUUUUUUUUUUU към USD беше $ -0.0000066495.
През последните 60 дни промяната в цената на FUUUUUUUUUUUUUU към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на FUUUUUUUUUUUUUU към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.04%
30 дни$ -0.0000066495-53.53%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

$FUUU is a Solana-based memecoin that was launched on http://Pump.fun in March 2024. The project is themed around the Rage Guy character, a figure that originated in the rage comic era of the late 2000s and became widely recognized across internet culture. Following the launch, the original developer discontinued involvement with the token. At that point, the CTO team assumed responsibility for coordinating ongoing community efforts around the project.

The stated purpose of $FUUU is cultural rather than financial. It is designed as a “culture coin” that highlights Rage Guy as a symbolic and relatable figure. The character’s expression of frustration, commonly represented by the text “FFFFUUUU,” reflects emotions that are often tied to both cryptocurrency markets and everyday experiences. By building a token around this meme, the project aims to preserve a recognizable piece of internet history within a blockchain context.

Unlike projects that emphasize detailed roadmaps, technical milestones, or defined utility, $FUUU positions itself as a lighthearted and entertainment-driven token. There are no team allocations, no taxes, and no embedded promises of profit or financial return. The coin is intended solely for cultural engagement, community participation, and meme creation. Holders and community members are encouraged to contribute through content, discussion, and the continued use of Rage Guy imagery, but there are no obligations or formal expectations tied to the token.

The CTO team provides organizational support, and back end support such as hiring an artist and creatin websites, the community drives activity associated with the project. This includes creating and sharing memes, maintaining discussion channels, and ensuring the Rage Guy character remains present in contemporary internet culture. The project does not claim utility beyond its role as a culture coin, and its sustainability depends entirely on voluntary participation and ongoing community interest.

From a transparency standpoint, the on-chain parameters of the token are publicly visible. These include the mint authority status, freeze authority, liquidity details (whether burned or locked), and circulating supply information. Any locked or burn addresses are disclosed for the purpose of supporting accurate supply tracking on external platforms.

Rage Guy ($FUUU) should not be viewed as an investment. The token has no intrinsic value and provides no rights, revenue, or guarantees to holders. As with all cryptoassets, trading is highly risky, and participants are advised to conduct their own research and fully understand the risks involved. The project’s focus remains cultural preservation and community expression rather than financial

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за FUUUUUUUUUUUUUU (USD)

Колко ще струва FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за FUUUUUUUUUUUUUU.

Проверете прогнозата за цената за FUUUUUUUUUUUUUU сега!

FUUU към местни валути

Токеномика на FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Разбирането на токеномиката на FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FUUU сега!

Хората също питат: Други въпроси относно FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Колко струва FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) днес?
Цената в реално време на FUUU в USD е 0.00001242 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FUUU към USD?
Текущата цена на FUUU към USD е $ 0.00001242. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на FUUUUUUUUUUUUUU?
Пазарната капитализация за FUUU е $ 12.40K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FUUU?
Циркулиращото предлагане на FUUU е 997.89M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FUUU?
FUUU постигна ATH цена от 0.00028517 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FUUU?
FUUU достигна ATL цена от 0.00001175 USD.
Какъв е обемът на търговията на FUUU?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FUUU е -- USD.
Ще се повиши ли FUUU тази година?
FUUU може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FUUU за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:32:02 (UTC+8)

