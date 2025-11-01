Текущата пазарна капитализация на FUUUUUUUUUUUUUU е $ 12.40K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FUUU е 997.89M, като общото предлагане е 997889270.389981. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.40K.

Цената в реално време за FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) е$0.00001242. През последните 24 часа FUUU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001229 до най-висока стойност $ 0.00001268, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FUUU е $ 0.00028517, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001175.

История на цените за FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) USD

През днешния ден промяната в цената на FUUUUUUUUUUUUUU към USD беше $ 0.

През последните 30 дни промяната в цената на FUUUUUUUUUUUUUU към USD беше $ -0.0000066495.

През последните 60 дни промяната в цената на FUUUUUUUUUUUUUU към USD беше $ 0.

През последните 90 дни промяната в цената на FUUUUUUUUUUUUUU към USD беше $ 0.