Информация за цената за Future Arises In The Heart (FAITH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.01% Промяна на цената (1д) +0.93% Промяна на цената (7д) -1.39% Промяна на цената (7д) -1.39%

Цената в реално време за Future Arises In The Heart (FAITH) е--. През последните 24 часа FAITH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FAITH е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FAITH има промяна от -0.01% за последния час, +0.93% за 24 часа и -1.39% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Future Arises In The Heart (FAITH)

Пазарна капитализация $ 7.41K$ 7.41K $ 7.41K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.41K$ 7.41K $ 7.41K Циркулиращо предлагане 998.32M 998.32M 998.32M Общо предлагане 998,315,126.635304 998,315,126.635304 998,315,126.635304

Текущата пазарна капитализация на Future Arises In The Heart е $ 7.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FAITH е 998.32M, като общото предлагане е 998315126.635304. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.41K.