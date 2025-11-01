БорсаDEX+
Цената в реално време на Future Arises In The Heart днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FAITH към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FAITH в MEXC сега.Цената в реално време на Future Arises In The Heart днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FAITH към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FAITH в MEXC сега.

Повече за FAITH

FAITHценова информация

Какво представлява FAITH

Официален уебсайт на FAITH

Токеномика на FAITH

FAITH ценова прогноза

Future Arises In The Heart Лого

Future Arises In The Heart цена (FAITH)

Не се намира в списъка

1 FAITH към USD - цена в реално време:

--
----
+0.90%1D
mexc
USD
Future Arises In The Heart (FAITH) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:13:43 (UTC+8)

Информация за цената за Future Arises In The Heart (FAITH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

+0.93%

-1.39%

-1.39%

Цената в реално време за Future Arises In The Heart (FAITH) е--. През последните 24 часа FAITH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FAITH е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FAITH има промяна от -0.01% за последния час, +0.93% за 24 часа и -1.39% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Future Arises In The Heart (FAITH)

$ 7.41K
$ 7.41K$ 7.41K

--
----

$ 7.41K
$ 7.41K$ 7.41K

998.32M
998.32M 998.32M

998,315,126.635304
998,315,126.635304 998,315,126.635304

Текущата пазарна капитализация на Future Arises In The Heart е $ 7.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FAITH е 998.32M, като общото предлагане е 998315126.635304. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.41K.

История на цените за Future Arises In The Heart (FAITH) USD

През днешния ден промяната в цената на Future Arises In The Heart към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Future Arises In The Heart към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Future Arises In The Heart към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Future Arises In The Heart към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.93%
30 дни$ 0-16.15%
60 дни$ 0-43.93%
90 дни$ 0--

Какво е Future Arises In The Heart (FAITH)

The Faith Project is a creative series blending imagery, symbolism, and motivational phrases. It centers on a rooted “F” symbol paired with epic, mythic, and scenic visuals—sunrises, mountains, smelters, warriors, storms. Each design explores faith as strength, resilience, and renewal, transforming hardship and chaos into hope, courage, and endurance. Faith is trusting the unseen, holding hope when clarity fades, courageously stepping forward, finding strength in surrender, and believing promises beyond present struggles with unwavering confidence in divine purpose.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Future Arises In The Heart (FAITH) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Future Arises In The Heart (USD)

Колко ще струва Future Arises In The Heart (FAITH) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Future Arises In The Heart (FAITH) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Future Arises In The Heart.

Проверете прогнозата за цената за Future Arises In The Heart сега!

FAITH към местни валути

Токеномика на Future Arises In The Heart (FAITH)

Разбирането на токеномиката на Future Arises In The Heart (FAITH) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FAITH сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Future Arises In The Heart (FAITH)

Колко струва Future Arises In The Heart (FAITH) днес?
Цената в реално време на FAITH в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FAITH към USD?
Текущата цена на FAITH към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Future Arises In The Heart?
Пазарната капитализация за FAITH е $ 7.41K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FAITH?
Циркулиращото предлагане на FAITH е 998.32M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FAITH?
FAITH постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FAITH?
FAITH достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на FAITH?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FAITH е -- USD.
Ще се повиши ли FAITH тази година?
FAITH може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FAITH за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:13:43 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Future Arises In The Heart (FAITH)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

