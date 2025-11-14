Токеномика на FUST Token (FUST) Открийте ключова информация за FUST Token (FUST), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за FUST Token (FUST) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FUST Token (FUST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M Общо предлагане: $ 33.00B $ 33.00B $ 33.00B Циркулиращо предлагане: $ 33.00B $ 33.00B $ 33.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M Рекорд за всички времена: $ 0.00023234 $ 0.00023234 $ 0.00023234 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00003075 $ 0.00003075 $ 0.00003075 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на FUST Token (FUST) Купете FUST сега!

Информация за FUST Token (FUST) Официален уебсайт: http://fusdcrypto.com Бяла книга: http://fusdcrypto.com/pdf/litepaper.pdf

Токеномика на FUST Token (FUST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FUST Token (FUST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FUST токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FUST токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FUST, разгледайте цената в реално време на токените FUST!

Прогноза за цената за FUST Искате ли да знаете какъв път може да поеме FUST? Нашата страница за прогноза за цената FUST съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FUST сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!