Информация за цената за FUST Token (FUST) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.25% Промяна на цената (1д) +0.26% Промяна на цената (7д) -4.29% Промяна на цената (7д) -4.29%

Цената в реално време за FUST Token (FUST) е--. През последните 24 часа FUST се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FUST е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FUST има промяна от +0.25% за последния час, +0.26% за 24 часа и -4.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FUST Token (FUST)

Пазарна капитализация $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Циркулиращо предлагане 33.00B 33.00B 33.00B Общо предлагане 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на FUST Token е $ 2.90M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FUST е 33.00B, като общото предлагане е 33000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.90M.