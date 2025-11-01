Текущата пазарна капитализация на FUSION е $ 583.66K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FSN е 78.23M, като общото предлагане е 78766088.125. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 587.62K.

Цената в реално време за FUSION (FSN) е$0.00746037. През последните 24 часа FSN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00716598 до най-висока стойност $ 0.00750315, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FSN е $ 9.76, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

История на цените за FUSION (FSN) USD

През днешния ден промяната в цената на FUSION към USD беше $ +0.00023143.

През последните 30 дни промяната в цената на FUSION към USD беше $ +0.0545603103.

През последните 60 дни промяната в цената на FUSION към USD беше $ -0.0036465184.

През последните 90 дни промяната в цената на FUSION към USD беше $ -0.010165022136893236.