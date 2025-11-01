БорсаDEX+
Цената в реално време на FUSIO днес е 0.00180314 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FUSIO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FUSIO в MEXC сега.

Повече за FUSIO

FUSIOценова информация

Какво представлява FUSIO

Бяла книга FUSIO

Официален уебсайт на FUSIO

Токеномика на FUSIO

FUSIO ценова прогноза

FUSIO Лого

FUSIO цена (FUSIO)

Не се намира в списъка

1 FUSIO към USD - цена в реално време:

$0.00180314
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица.
USD
FUSIO (FUSIO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:34:10 (UTC+8)

Информация за цената за FUSIO (FUSIO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00180041
24-часов нисък
$ 0.00181412
24-часов висок

$ 0.00180041
$ 0.00181412
$ 0.00609484
$ 0.0017627
--

--

+1.68%

+1.68%

Цената в реално време за FUSIO (FUSIO) е$0.00180314. През последните 24 часа FUSIO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00180041 до най-висока стойност $ 0.00181412, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FUSIO е $ 0.00609484, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0017627.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FUSIO има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +1.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FUSIO (FUSIO)

$ 362.61K
--
----

$ 1.80M
201.10M
1,000,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на FUSIO е $ 362.61K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FUSIO е 201.10M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.80M.

История на цените за FUSIO (FUSIO) USD

През днешния ден промяната в цената на FUSIO към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на FUSIO към USD беше $ -0.0005212803.
През последните 60 дни промяната в цената на FUSIO към USD беше $ -0.0010843425.
През последните 90 дни промяната в цената на FUSIO към USD беше $ -0.003416115932153067.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ -0.0005212803-28.90%
60 дни$ -0.0010843425-60.13%
90 дни$ -0.003416115932153067-65.45%

Какво е FUSIO (FUSIO)

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.

🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.

Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.

FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.

Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.

Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.

Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.

🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.

Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.

Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.

FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

Прогноза за цената за FUSIO (USD)

Колко ще струва FUSIO (FUSIO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от FUSIO (FUSIO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за FUSIO.

Проверете прогнозата за цената за FUSIO сега!

FUSIO към местни валути

Токеномика на FUSIO (FUSIO)

Разбирането на токеномиката на FUSIO (FUSIO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FUSIO сега!

Хората също питат: Други въпроси относно FUSIO (FUSIO)

Колко струва FUSIO (FUSIO) днес?
Цената в реално време на FUSIO в USD е 0.00180314 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FUSIO към USD?
Текущата цена на FUSIO към USD е $ 0.00180314. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на FUSIO?
Пазарната капитализация за FUSIO е $ 362.61K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FUSIO?
Циркулиращото предлагане на FUSIO е 201.10M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FUSIO?
FUSIO постигна ATH цена от 0.00609484 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FUSIO?
FUSIO достигна ATL цена от 0.0017627 USD.
Какъв е обемът на търговията на FUSIO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FUSIO е -- USD.
Ще се повиши ли FUSIO тази година?
FUSIO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FUSIO за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:34:10 (UTC+8)

