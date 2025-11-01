Информация за цената за FUSIO (FUSIO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00180041 $ 0.00180041 $ 0.00180041 24-часов нисък $ 0.00181412 $ 0.00181412 $ 0.00181412 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00180041$ 0.00180041 $ 0.00180041 24-часов висок $ 0.00181412$ 0.00181412 $ 0.00181412 Рекорд за всички времена $ 0.00609484$ 0.00609484 $ 0.00609484 Най-ниска цена $ 0.0017627$ 0.0017627 $ 0.0017627 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +1.68% Промяна на цената (7д) +1.68%

Цената в реално време за FUSIO (FUSIO) е$0.00180314. През последните 24 часа FUSIO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00180041 до най-висока стойност $ 0.00181412, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FUSIO е $ 0.00609484, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0017627.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FUSIO има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +1.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FUSIO (FUSIO)

Пазарна капитализация $ 362.61K$ 362.61K $ 362.61K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Циркулиращо предлагане 201.10M 201.10M 201.10M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на FUSIO е $ 362.61K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FUSIO е 201.10M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.80M.