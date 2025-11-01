Информация за цената за Fusaka (FUSAKA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +15.61% Промяна на цената (1д) +39.71% Промяна на цената (7д) +31.62% Промяна на цената (7д) +31.62%

Цената в реално време за Fusaka (FUSAKA) е--. През последните 24 часа FUSAKA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FUSAKA е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FUSAKA има промяна от +15.61% за последния час, +39.71% за 24 часа и +31.62% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Fusaka (FUSAKA)

Пазарна капитализация $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Циркулиращо предлагане 420.69B 420.69B 420.69B Общо предлагане 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Fusaka е $ 1.62M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FUSAKA е 420.69B, като общото предлагане е 420690000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.62M.