Информация за цената за Furo (FURO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00865713 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.40% Промяна на цената (7д) -8.90%

Цената в реално време за Furo (FURO) е--. През последните 24 часа FURO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FURO е $ 0.00865713, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FURO има промяна от -- за последния час, +1.40% за 24 часа и -8.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Furo (FURO)

Пазарна капитализация $ 7.44K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.44K Циркулиращо предлагане 997.67M Общо предлагане 997,674,575.7383333

Текущата пазарна капитализация на Furo е $ 7.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FURO е 997.67M, като общото предлагане е 997674575.7383333. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.44K.