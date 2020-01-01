Токеномика на Furmula (FURM) Открийте ключова информация за Furmula (FURM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Furmula (FURM) Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike. Официален уебсайт: https://furmula.games Бяла книга: https://furmulagames.gitbook.io/furmula-whitepaper

Токеномика и анализ на цената за Furmula (FURM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Furmula (FURM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Общо предлагане: $ 924.91M $ 924.91M $ 924.91M Циркулиращо предлагане: $ 752.00M $ 752.00M $ 752.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M Рекорд за всички времена: $ 0.052176 $ 0.052176 $ 0.052176 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00223883 $ 0.00223883 $ 0.00223883 Текуща цена: $ 0.00273955 $ 0.00273955 $ 0.00273955 Научете повече за цената на Furmula (FURM)

Токеномика на Furmula (FURM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Furmula (FURM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FURM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FURM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FURM, разгледайте цената в реално време на токените FURM!

