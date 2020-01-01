Токеномика на fUm cOiNn (FUM) Открийте ключова информация за fUm cOiNn (FUM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за fUm cOiNn (FUM) A storied meme-based token with a long history and established community. The meme originated in the Darkfarms discord by established community members. FUM token celebrates the meme and aims to grow it's community and exposure through tokenization. Our twitter account is full of content, our community is engaged and growing by the day! In the near future there may be an associated nft collection that further helps to catalyze commumity engagement and growth. Официален уебсайт: https://fumfrens.lol Купете FUM сега!

Токеномика и анализ на цената за fUm cOiNn (FUM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за fUm cOiNn (FUM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.03K $ 6.03K $ 6.03K Общо предлагане: $ 926.78M $ 926.78M $ 926.78M Циркулиращо предлагане: $ 926.78M $ 926.78M $ 926.78M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.03K $ 6.03K $ 6.03K Рекорд за всички времена: $ 0.00020768 $ 0.00020768 $ 0.00020768 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000464 $ 0.00000464 $ 0.00000464 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на fUm cOiNn (FUM)

Токеномика на fUm cOiNn (FUM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на fUm cOiNn (FUM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FUM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FUM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FUM, разгледайте цената в реално време на токените FUM!

