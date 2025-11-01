БорсаDEX+
Цената в реално време на Full Moon днес е 0.01117399 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FM към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FM в MEXC сега.Цената в реално време на Full Moon днес е 0.01117399 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FM към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FM в MEXC сега.

Повече за FM

FMценова информация

Какво представлява FM

Бяла книга FM

Официален уебсайт на FM

Токеномика на FM

FM ценова прогноза

Full Moon Лого

Full Moon цена (FM)

Не се намира в списъка

1 FM към USD - цена в реално време:

$0.01117399
+3.50%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица.
USD
Full Moon (FM) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:48:47 (UTC+8)

Информация за цената за Full Moon (FM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.01067962
24-часов нисък
$ 0.0113842
24-часов висок

$ 0.01067962
$ 0.0113842
$ 0.04230323
$ 0.00630962
+0.02%

+3.51%

+0.53%

+0.53%

Цената в реално време за Full Moon (FM) е$0.01117399. През последните 24 часа FM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01067962 до най-висока стойност $ 0.0113842, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FM е $ 0.04230323, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00630962.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FM има промяна от +0.02% за последния час, +3.51% за 24 часа и +0.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Full Moon (FM)

$ 3.58M
--
$ 223.18M
321.22M
20,000,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на Full Moon е $ 3.58M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FM е 321.22M, като общото предлагане е 20000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 223.18M.

История на цените за Full Moon (FM) USD

През днешния ден промяната в цената на Full Moon към USD беше $ +0.00037902.
През последните 30 дни промяната в цената на Full Moon към USD беше $ -0.0036571754.
През последните 60 дни промяната в цената на Full Moon към USD беше $ -0.0053337935.
През последните 90 дни промяната в цената на Full Moon към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00037902+3.51%
30 дни$ -0.0036571754-32.72%
60 дни$ -0.0053337935-47.73%
90 дни$ 0--

Какво е Full Moon (FM)

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Full Moon (USD)

Колко ще струва Full Moon (FM) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Full Moon (FM) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Full Moon.

Проверете прогнозата за цената за Full Moon сега!

FM към местни валути

Токеномика на Full Moon (FM)

Разбирането на токеномиката на Full Moon (FM) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FM сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Full Moon (FM)

Колко струва Full Moon (FM) днес?
Цената в реално време на FM в USD е 0.01117399 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FM към USD?
Текущата цена на FM към USD е $ 0.01117399. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Full Moon?
Пазарната капитализация за FM е $ 3.58M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FM?
Циркулиращото предлагане на FM е 321.22M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FM?
FM постигна ATH цена от 0.04230323 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FM?
FM достигна ATL цена от 0.00630962 USD.
Какъв е обемът на търговията на FM?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FM е -- USD.
Ще се повиши ли FM тази година?
FM може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FM за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:48:47 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Full Moon (FM)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

