Информация за цената за Full Moon (FM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01067962 24-часов нисък $ 0.0113842 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.04230323 Най-ниска цена $ 0.00630962 Промяна на цената (1ч) +0.02% Промяна на цената (1д) +3.51% Промяна на цената (7д) +0.53%

Цената в реално време за Full Moon (FM) е$0.01117399. През последните 24 часа FM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01067962 до най-висока стойност $ 0.0113842, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FM е $ 0.04230323, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00630962.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FM има промяна от +0.02% за последния час, +3.51% за 24 часа и +0.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Full Moon (FM)

Пазарна капитализация $ 3.58M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 223.18M Циркулиращо предлагане 321.22M Общо предлагане 20,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Full Moon е $ 3.58M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FM е 321.22M, като общото предлагане е 20000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 223.18M.