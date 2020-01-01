Токеномика на Fuku (FUKU) Открийте ключова информация за Fuku (FUKU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fuku (FUKU) The first shibai A.I. agent inu, adopted by the $fuku community. The Fuku project intends to spread to joy of memecoins by providing an environment where blockchain enjoyers feel welcomed and excited by a hard working team. Fuku the dog is always down for a drink or a sniff (the fun kind). To bring Fuku to life even further, a fun-loving party animal (Fuku) has been developed into a an A.I. agent which the community will continue to train. Fuku is navigating this hooman realm with a snarky bark and a tail-wagging attitude. Официален уебсайт: https://fukuonsol.com/ Купете FUKU сега!

Токеномика и анализ на цената за Fuku (FUKU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fuku (FUKU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 478.49K $ 478.49K $ 478.49K Общо предлагане: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Циркулиращо предлагане: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 478.49K $ 478.49K $ 478.49K Рекорд за всички времена: $ 0.01618493 $ 0.01618493 $ 0.01618493 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00047482 $ 0.00047482 $ 0.00047482 Научете повече за цената на Fuku (FUKU)

Токеномика на Fuku (FUKU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fuku (FUKU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FUKU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FUKU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FUKU, разгледайте цената в реално време на токените FUKU!

Прогноза за цената за FUKU Искате ли да знаете какъв път може да поеме FUKU? Нашата страница за прогноза за цената FUKU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FUKU сега!

