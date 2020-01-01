Токеномика на fug (FUG) Открийте ключова информация за fug (FUG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за fug (FUG) Fug is a frog meme coin Solana, captivating users with its mascot fug the frog. What started as a simple project logo quickly transformed into a beloved symbol, inspiring an ever-growing community and an explosion of creative content. The fug community thrives on sharing their creations, flooding the internet with memes, jokes, and witty wordplay that celebrate fug’s quirky charm. As a fun and accessible community token, fug welcomes everyone to join in on the excitement. The movement has sparked a trend of replacing everyday verbs with “fug,” leading to a lot of clever and humorous expressions that spread the word far and wide. In essence, fug is more than just a meme coin—it’s a movement centered around laughter, creativity, and a shared love for a funny frog. Официален уебсайт: https://www.fugsol.xyz/ Купете FUG сега!

Токеномика и анализ на цената за fug (FUG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за fug (FUG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.32K $ 16.32K $ 16.32K Общо предлагане: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Циркулиращо предлагане: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.32K $ 16.32K $ 16.32K Рекорд за всички времена: $ 0.0056308 $ 0.0056308 $ 0.0056308 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001053 $ 0.00001053 $ 0.00001053 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на fug (FUG)

Токеномика на fug (FUG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на fug (FUG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FUG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FUG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FUG, разгледайте цената в реално време на токените FUG!

Прогноза за цената за FUG Искате ли да знаете какъв път може да поеме FUG? Нашата страница за прогноза за цената FUG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FUG сега!

