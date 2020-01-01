Токеномика на Fufu (FUFU) Открийте ключова информация за Fufu (FUFU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fufu (FUFU) FUFU is a gamified NFT distribution platform through interactive PlayToEarn quizzes, bringing communities together creating a new form of content marketing. The ecosystem's flagship NFT creation and distribution platform is UWUFUFU. A content marketing platform in the form of viral interactive quizzes. It is a user created content, user generated traffic, user generated revenue platform. Quizzes can be used to deploy marketing campaigns in the form of NFTs. NFTs are earned by playing the quizzes through the reward system's delivery mechanism, loot balls. Loot balls may contain NFTs, FUFU token or nothing at all. NFTs have utility itself. Not only do they serve as collectible, but also provide boosts to the reward system drop rate. Holders of the NFTs gain access to the brands future marketing campaigns and events. It could be early access to a new game, or a skin in a game, or new product or merchandise drops, there are endless types of marketing campaigns that can be executed. Официален уебсайт: https://www.uwufufu.com Купете FUFU сега!

Токеномика и анализ на цената за Fufu (FUFU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fufu (FUFU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.06K $ 12.06K $ 12.06K Общо предлагане: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Циркулиращо предлагане: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.06K $ 12.06K $ 12.06K Рекорд за всички времена: $ 0.0283095 $ 0.0283095 $ 0.0283095 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Fufu (FUFU)

Токеномика на Fufu (FUFU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fufu (FUFU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FUFU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FUFU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FUFU, разгледайте цената в реално време на токените FUFU!

Прогноза за цената за FUFU Искате ли да знаете какъв път може да поеме FUFU? Нашата страница за прогноза за цената FUFU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FUFU сега!

