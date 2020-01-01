Токеномика на Fu Bao (FUBAO) Открийте ключова информация за Fu Bao (FUBAO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fu Bao (FUBAO) $FUBAO is a community-driven meme token inspired by Fu Bao, a famous giant panda recognized globally for her cultural significance. The token is built on the core values of transparency, decentralization, and community empowerment. Unlike many other tokens, $FUBAO operates with no team tokens, ensuring that the project is fully owned and governed by its holders. Additionally, with 0% taxes on both buys and sells, users can trade freely without incurring extra fees. The liquidity for $FUBAO has been burned, adding an extra layer of security and trust for its community members. Официален уебсайт: https://fubao.meme Купете FUBAO сега!

Токеномика и анализ на цената за Fu Bao (FUBAO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fu Bao (FUBAO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.92K $ 17.92K $ 17.92K Общо предлагане: $ 500.25T $ 500.25T $ 500.25T Циркулиращо предлагане: $ 500.25T $ 500.25T $ 500.25T FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.92K $ 17.92K $ 17.92K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Fu Bao (FUBAO)

Токеномика на Fu Bao (FUBAO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fu Bao (FUBAO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FUBAO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FUBAO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FUBAO, разгледайте цената в реално време на токените FUBAO!

Прогноза за цената за FUBAO Искате ли да знаете какъв път може да поеме FUBAO? Нашата страница за прогноза за цената FUBAO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FUBAO сега!

