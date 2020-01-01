Токеномика на Ftribe Fighters (F2C) Открийте ключова информация за Ftribe Fighters (F2C), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ftribe Fighters (F2C) Ftribe Fighters is a Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) game developed for mobile platforms, free-to-play-to-earn token economics and support of AR/VR headsets for an interactive metaverse. Developed by an experienced team of over 20 software engineers and digital artists that have years working experience in the game industry, Ftribe Fighters will be made on the Unity engine and will feature polished, console-quality graphics. Официален уебсайт: https://f2nft.games/ Купете F2C сега!

Токеномика и анализ на цената за Ftribe Fighters (F2C) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ftribe Fighters (F2C), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 756.63 $ 756.63 $ 756.63 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 750.05M $ 750.05M $ 750.05M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.01K $ 1.01K $ 1.01K Рекорд за всички времена: $ 0.216424 $ 0.216424 $ 0.216424 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Ftribe Fighters (F2C)

Токеномика на Ftribe Fighters (F2C): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ftribe Fighters (F2C) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой F2C токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой F2C токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на F2C, разгледайте цената в реално време на токените F2C!

Прогноза за цената за F2C Искате ли да знаете какъв път може да поеме F2C? Нашата страница за прогноза за цената F2C съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените F2C сега!

