Информация за цената за FTMTOKEN (FTMX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0480537 $ 0.0480537 $ 0.0480537 24-часов нисък $ 0.055705 $ 0.055705 $ 0.055705 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0480537$ 0.0480537 $ 0.0480537 24-часов висок $ 0.055705$ 0.055705 $ 0.055705 Рекорд за всички времена $ 0.137551$ 0.137551 $ 0.137551 Най-ниска цена $ 0.01575309$ 0.01575309 $ 0.01575309 Промяна на цената (1ч) +1.66% Промяна на цената (1д) +10.92% Промяна на цената (7д) -6.21% Промяна на цената (7д) -6.21%

Цената в реално време за FTMTOKEN (FTMX) е$0.05461. През последните 24 часа FTMX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0480537 до най-висока стойност $ 0.055705, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FTMX е $ 0.137551, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01575309.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FTMX има промяна от +1.66% за последния час, +10.92% за 24 часа и -6.21% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FTMTOKEN (FTMX)

Пазарна капитализация $ 13.65M$ 13.65M $ 13.65M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 35.50M$ 35.50M $ 35.50M Циркулиращо предлагане 250.00M 250.00M 250.00M Общо предлагане 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на FTMTOKEN е $ 13.65M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FTMX е 250.00M, като общото предлагане е 650000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 35.50M.