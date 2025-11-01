Информация за цената за FTF100 (FTF100) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.81% Промяна на цената (1д) +0.36% Промяна на цената (7д) +0.08% Промяна на цената (7д) +0.08%

Цената в реално време за FTF100 (FTF100) е--. През последните 24 часа FTF100 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FTF100 е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FTF100 има промяна от +0.81% за последния час, +0.36% за 24 часа и +0.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FTF100 (FTF100)

Пазарна капитализация $ 118.36K$ 118.36K $ 118.36K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 118.36K$ 118.36K $ 118.36K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на FTF100 е $ 118.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FTF100 е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 118.36K.