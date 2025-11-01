Информация за цената за fsjal (FSJAL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00060488 $ 0.00060488 $ 0.00060488 24-часов нисък $ 0.00172293 $ 0.00172293 $ 0.00172293 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00060488$ 0.00060488 $ 0.00060488 24-часов висок $ 0.00172293$ 0.00172293 $ 0.00172293 Рекорд за всички времена $ 0.00172293$ 0.00172293 $ 0.00172293 Най-ниска цена $ 0.00006157$ 0.00006157 $ 0.00006157 Промяна на цената (1ч) +0.18% Промяна на цената (1д) +116.01% Промяна на цената (7д) +150.43% Промяна на цената (7д) +150.43%

Цената в реално време за fsjal (FSJAL) е$0.0014479. През последните 24 часа FSJAL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00060488 до най-висока стойност $ 0.00172293, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FSJAL е $ 0.00172293, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00006157.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FSJAL има промяна от +0.18% за последния час, +116.01% за 24 часа и +150.43% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за fsjal (FSJAL)

Пазарна капитализация $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на fsjal е $ 1.44M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FSJAL е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.44M.