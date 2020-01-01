Токеномика на Frosty the Polar Bear (FROSTY) Открийте ключова информация за Frosty the Polar Bear (FROSTY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Frosty the Polar Bear (FROSTY) Welcome to Antarctica, Home of Frosty the Polar Bear. The coldest meme on Solana. FROSTY THE POLAR BEAR IS THE COLDEST MEME ON THE SOLANA ECOSYSTEM. He’s not your average bear; he’s navigating the icy realms of the blockchain, cleverly outmaneuvering other memecoins, and asserting his dominance in the frozen tundra. Frosty’s all about the strategic play, the calculated moves, and leaving his frosty footprint in the exciting world of crypto. Официален уебсайт: https://frostycto.com/ Купете FROSTY сега!

Токеномика и анализ на цената за Frosty the Polar Bear (FROSTY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Frosty the Polar Bear (FROSTY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.24K Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.24K Рекорд за всички времена: $ 0.00835593 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Frosty the Polar Bear (FROSTY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Frosty the Polar Bear (FROSTY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FROSTY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FROSTY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Прогноза за цената за FROSTY Искате ли да знаете какъв път може да поеме FROSTY? Нашата страница за прогноза за цената FROSTY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

