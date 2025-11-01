Информация за цената за Frost (FROST) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001559 $ 0.00001645
24-часов нисък $ 0.00001559
24-часов висок $ 0.00001645
Рекорд за всички времена $ 0.00028548
Най-ниска цена $ 0.00000542
Промяна на цената (1ч) -2.46%
Промяна на цената (1д) +1.85%
Промяна на цената (7д) +60.45%

Цената в реално време за Frost (FROST) е$0.00001588. През последните 24 часа FROST се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001559 до най-висока стойност $ 0.00001645, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FROST е $ 0.00028548, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000542.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FROST има промяна от -2.46% за последния час, +1.85% за 24 часа и +60.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Frost (FROST)

Пазарна капитализация $ 15.88K
Обем (24 часа) --
Напълно разредена пазарна капитализация $ 15.88K
Циркулиращо предлагане 1.00B
Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Frost е $ 15.88K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FROST е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.88K.