Информация за FROQ (FROQ) The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games: Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative. Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction. $FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience. Официален уебсайт: https://froq.xyz Купете FROQ сега!

Токеномика и анализ на цената за FROQ (FROQ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FROQ (FROQ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 62.89K $ 62.89K $ 62.89K Общо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 750.77K $ 750.77K $ 750.77K FDV (оценка при пълна реализация): $ 83.77K $ 83.77K $ 83.77K Рекорд за всички времена: $ 3.16 $ 3.16 $ 3.16 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.051127 $ 0.051127 $ 0.051127 Текуща цена: $ 0.083766 $ 0.083766 $ 0.083766 Научете повече за цената на FROQ (FROQ)

Токеномика на FROQ (FROQ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FROQ (FROQ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FROQ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FROQ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FROQ, разгледайте цената в реално време на токените FROQ!

Прогноза за цената за FROQ Искате ли да знаете какъв път може да поеме FROQ? Нашата страница за прогноза за цената FROQ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FROQ сега!

