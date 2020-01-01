Токеномика на FROP (FROP) Открийте ключова информация за FROP (FROP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FROP (FROP) $FROP is a memecoin based on $FWOGs dev Deecayz plushie, together with $FWOG we will bring the whole family back together. $FROP is a meme coin that is created to have fun together and build a strong organic community. FROP is on a mission to achieve level 100 together with all the community members. The adventure is to follow get close to FWOG. Deecayz is actively involved in the growth of the project together with the CTO team. Официален уебсайт: https://frop.xyz Купете FROP сега!

Токеномика и анализ на цената за FROP (FROP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FROP (FROP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.38K $ 7.38K $ 7.38K Общо предлагане: $ 936.42M $ 936.42M $ 936.42M Циркулиращо предлагане: $ 936.42M $ 936.42M $ 936.42M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.38K $ 7.38K $ 7.38K Рекорд за всички времена: $ 0.00044874 $ 0.00044874 $ 0.00044874 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000494 $ 0.00000494 $ 0.00000494 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на FROP (FROP)

Токеномика на FROP (FROP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FROP (FROP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FROP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FROP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FROP, разгледайте цената в реално време на токените FROP!

Прогноза за цената за FROP Искате ли да знаете какъв път може да поеме FROP? Нашата страница за прогноза за цената FROP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FROP сега!

