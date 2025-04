Какво е FrontFanz (FANX)

What is FrontFanx(FANX)? FrontFanz is a Web3 subscription platform that offers cutting-edge livestream and video subscription features. The platform uses FANX for its end-to-end token economy. This setup allows creators to sell their content online without banking intermediaries while allowing users to anonymously subscribe to their favorite creators and earn FANX tokens and NFT rewards for using the platform.

