Информация за цената за Froggy (FROG) (USD)

Цената в реално време за Froggy (FROG) е$0.0001328. През последните 24 часа FROG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0001227 до най-висока стойност $ 0.00013513, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FROG е $ 0.00025516, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00006773.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FROG има промяна от +1.24% за последния час, +8.23% за 24 часа и +0.38% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Froggy (FROG)

Текущата пазарна капитализация на Froggy е $ 132.80K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FROG е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 132.80K.