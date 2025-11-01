Информация за цената за Froggi ($FROGGI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0013837 $ 0.0013837 $ 0.0013837 24-часов нисък $ 0.00149072 $ 0.00149072 $ 0.00149072 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0013837$ 0.0013837 $ 0.0013837 24-часов висок $ 0.00149072$ 0.00149072 $ 0.00149072 Рекорд за всички времена $ 0.00854903$ 0.00854903 $ 0.00854903 Най-ниска цена $ 0.00135168$ 0.00135168 $ 0.00135168 Промяна на цената (1ч) +1.05% Промяна на цената (1д) -1.35% Промяна на цената (7д) -3.03% Промяна на цената (7д) -3.03%

Цената в реално време за Froggi ($FROGGI) е$0.00141367. През последните 24 часа $FROGGI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0013837 до най-висока стойност $ 0.00149072, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $FROGGI е $ 0.00854903, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00135168.

Що се отнася до краткосрочното представяне, $FROGGI има промяна от +1.05% за последния час, -1.35% за 24 часа и -3.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Froggi ($FROGGI)

Пазарна капитализация $ 108.49K$ 108.49K $ 108.49K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 108.49K$ 108.49K $ 108.49K Циркулиращо предлагане 76.74M 76.74M 76.74M Общо предлагане 76,740,000.0 76,740,000.0 76,740,000.0

Текущата пазарна капитализация на Froggi е $ 108.49K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $FROGGI е 76.74M, като общото предлагане е 76740000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 108.49K.