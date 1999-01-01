Токеномика на FROGGER (FROGGER) Открийте ключова информация за FROGGER (FROGGER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FROGGER (FROGGER) Frogger Token Positioned to Lead the Next Memecoin Run! Frogger enters a space that has already seen great successes from frog-themed meme coins such as Pepe ($PEPE) Apu Apustaja ($APU) FWOG ($FWOG) HOPPY ($HOPPY) and many more! Frog memecoins are established within the decentralised space and have been consistently set in motion by high profile references to the Pepe meme. These mentions have been made by the likes Elon Musk and even Donald Trump. Frogger is setting the trend and aligning itself in a similar manner which led these memecoins to billions in market cap. A key differentiator for Frogger is its broad token distribution—less than 55% is held by the top 100 holders, with Ethereum founder Vitalik Buterin as the largest holder. This distribution resembles other memecoins such as $DOGE $PEPE and $SHIBA before they went parabolic. Recognition and Growing credibility Frogger has already captured attention and recognition amongst multiple social media influencers and content creators. This was expected as Frogger has History, Culture and Relevance. Официален уебсайт: https://froggeroneth.vip/ Купете FROGGER сега!

Токеномика и анализ на цената за FROGGER (FROGGER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FROGGER (FROGGER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 103.77K $ 103.77K $ 103.77K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 103.77K $ 103.77K $ 103.77K Рекорд за всички времена: $ 0.00556101 $ 0.00556101 $ 0.00556101 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00010377 $ 0.00010377 $ 0.00010377 Научете повече за цената на FROGGER (FROGGER)

Токеномика на FROGGER (FROGGER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FROGGER (FROGGER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FROGGER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FROGGER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FROGGER, разгледайте цената в реално време на токените FROGGER!

