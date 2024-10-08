Токеномика на Frogg and Ratt (FRATT) Открийте ключова информация за Frogg and Ratt (FRATT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Frogg and Ratt (FRATT) Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network. Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist. Официален уебсайт: https://www.fratt.xyz/

Токеномика и анализ на цената за Frogg and Ratt (FRATT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Frogg and Ratt (FRATT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.89K $ 12.89K $ 12.89K Общо предлагане: $ 169.70M $ 169.70M $ 169.70M Циркулиращо предлагане: $ 144.24M $ 144.24M $ 144.24M FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.16K $ 15.16K $ 15.16K Рекорд за всички времена: $ 0.02413011 $ 0.02413011 $ 0.02413011 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Frogg and Ratt (FRATT)

Токеномика на Frogg and Ratt (FRATT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Frogg and Ratt (FRATT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FRATT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FRATT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FRATT, разгледайте цената в реално време на токените FRATT!

