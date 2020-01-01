Токеномика на Froge (FROGE) Открийте ключова информация за Froge (FROGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Froge (FROGE) Froge is a memecoin based on the Froge character which refers to a set of Discord emotes of a worried frog expressing various emotions. The frog image comes from the now-inactive mobile game Froge, released in 2014 by Fandom Inc. and became popularized as a set of Discord emotes starting in 2020. In 2023, a Froge ChatGPT plugin launched and is now OpenAI's unofficial mascot.

Токеномика и анализ на цената за Froge (FROGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Froge (FROGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.86M $ 3.86M $ 3.86M Общо предлагане: $ 649.68T $ 649.68T $ 649.68T Циркулиращо предлагане: $ 649.68T $ 649.68T $ 649.68T FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.86M $ 3.86M $ 3.86M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Froge (FROGE)

Токеномика на Froge (FROGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Froge (FROGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FROGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FROGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FROGE, разгледайте цената в реално време на токените FROGE!

Прогноза за цената за FROGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме FROGE? Нашата страница за прогноза за цената FROGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FROGE сега!

