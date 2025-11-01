БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Frog X Toad 6900 днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FXT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FXT в MEXC сега.Цената в реално време на Frog X Toad 6900 днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FXT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FXT в MEXC сега.

Повече за FXT

FXTценова информация

Какво представлява FXT

Бяла книга FXT

Официален уебсайт на FXT

Токеномика на FXT

FXT ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Frog X Toad 6900 Лого

Frog X Toad 6900 цена (FXT)

Не се намира в списъка

1 FXT към USD - цена в реално време:

--
----
+1.40%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Frog X Toad 6900 (FXT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:31:55 (UTC+8)

Информация за цената за Frog X Toad 6900 (FXT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001196
$ 0.00001196$ 0.00001196

$ 0
$ 0$ 0

-0.80%

+1.50%

-37.75%

-37.75%

Цената в реално време за Frog X Toad 6900 (FXT) е--. През последните 24 часа FXT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FXT е $ 0.00001196, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FXT има промяна от -0.80% за последния час, +1.50% за 24 часа и -37.75% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Frog X Toad 6900 (FXT)

$ 27.93K
$ 27.93K$ 27.93K

--
----

$ 27.93K
$ 27.93K$ 27.93K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000.0
69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Frog X Toad 6900 е $ 27.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FXT е 69.00B, като общото предлагане е 69000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 27.93K.

История на цените за Frog X Toad 6900 (FXT) USD

През днешния ден промяната в цената на Frog X Toad 6900 към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Frog X Toad 6900 към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Frog X Toad 6900 към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Frog X Toad 6900 към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.50%
30 дни$ 0-38.34%
60 дни$ 0-82.48%
90 дни$ 0--

Какво е Frog X Toad 6900 (FXT)

$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos.

At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing.

Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Frog X Toad 6900 (USD)

Колко ще струва Frog X Toad 6900 (FXT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Frog X Toad 6900 (FXT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Frog X Toad 6900.

Проверете прогнозата за цената за Frog X Toad 6900 сега!

FXT към местни валути

Токеномика на Frog X Toad 6900 (FXT)

Разбирането на токеномиката на Frog X Toad 6900 (FXT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FXT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Frog X Toad 6900 (FXT)

Колко струва Frog X Toad 6900 (FXT) днес?
Цената в реално време на FXT в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FXT към USD?
Текущата цена на FXT към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Frog X Toad 6900?
Пазарната капитализация за FXT е $ 27.93K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FXT?
Циркулиращото предлагане на FXT е 69.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FXT?
FXT постигна ATH цена от 0.00001196 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FXT?
FXT достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на FXT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FXT е -- USD.
Ще се повиши ли FXT тази година?
FXT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FXT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:31:55 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Frog X Toad 6900 (FXT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,452.30
$109,452.30$109,452.30

-0.69%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,846.37
$3,846.37$3,846.37

-0.37%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02869
$0.02869$0.02869

-10.84%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.86
$186.86$186.86

-0.69%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,846.37
$3,846.37$3,846.37

-0.37%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,452.30
$109,452.30$109,452.30

-0.69%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.86
$186.86$186.86

-0.69%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5089
$2.5089$2.5089

-0.59%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,085.25
$1,085.25$1,085.25

+0.08%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000742
$0.0000742$0.0000742

+48.40%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09697
$0.09697$0.09697

+869.70%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000585
$0.000585$0.000585

+192.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000122
$0.00000122$0.00000122

+90.62%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7853
$0.7853$0.7853

+52.57%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%