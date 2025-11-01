Информация за цената за Frog X Toad 6900 (FXT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00001196$ 0.00001196 $ 0.00001196 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.80% Промяна на цената (1д) +1.50% Промяна на цената (7д) -37.75% Промяна на цената (7д) -37.75%

Цената в реално време за Frog X Toad 6900 (FXT) е--. През последните 24 часа FXT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FXT е $ 0.00001196, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FXT има промяна от -0.80% за последния час, +1.50% за 24 часа и -37.75% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Frog X Toad 6900 (FXT)

Пазарна капитализация $ 27.93K$ 27.93K $ 27.93K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 27.93K$ 27.93K $ 27.93K Циркулиращо предлагане 69.00B 69.00B 69.00B Общо предлагане 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Frog X Toad 6900 е $ 27.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FXT е 69.00B, като общото предлагане е 69000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 27.93K.