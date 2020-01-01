Токеномика на Frog on ETH (FROG) Открийте ключова информация за Frog on ETH (FROG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Frog on ETH (FROG) THE MOST UNIQUE MEME Welcome to Frog Token, where hilarity meets crypto! Inspired by the legendary frog meme from Pepa the Pig, our token hops into the world of decentralized finance with a ribbiting twist. Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados as we leapfrog into the future of finance. With a dedicated team and a vibrant community, Frog Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! #Frog #PepeMemeFinance BIRTH OF A NEW FROG! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Pepa the G Show Meme Token thrives on engagement and participation. MEME-POWERED Embrace the internet’s favorite frog with a token that embodies the essence of viral humor and fun. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. Официален уебсайт: https://frogerc20.tech/ Купете FROG сега!

Токеномика и анализ на цената за Frog on ETH (FROG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Frog on ETH (FROG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 160.09K $ 160.09K $ 160.09K Общо предлагане: $ 415.54B $ 415.54B $ 415.54B Циркулиращо предлагане: $ 415.54B $ 415.54B $ 415.54B FDV (оценка при пълна реализация): $ 160.09K $ 160.09K $ 160.09K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Frog on ETH (FROG)

Токеномика на Frog on ETH (FROG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Frog on ETH (FROG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FROG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FROG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FROG, разгледайте цената в реално време на токените FROG!

Прогноза за цената за FROG Искате ли да знаете какъв път може да поеме FROG? Нашата страница за прогноза за цената FROG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FROG сега!

