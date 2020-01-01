Токеномика на Frodo the Virtual Samurai (FROG)
Информация за Frodo the Virtual Samurai (FROG)
First Frog on BNB, AI means Animal inteligence
- 40% airdropped to Binance Megadrop wallets
- 40% sent to Binance hot wallet on launch, dedicated to future airdrop for API farming. Details on website.
- 20% LP & burn on PancakeSwap and Thena
He undergoes a transformation into a Virtual Samurai, blending a narrative of evolution, intelligence, and discipline with the technological prowess associated with advanced cryptocurrency platforms.
Токеномика и анализ на цената за Frodo the Virtual Samurai (FROG)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Frodo the Virtual Samurai (FROG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Frodo the Virtual Samurai (FROG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Frodo the Virtual Samurai (FROG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой FROG токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой FROG токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на FROG, разгледайте цената в реално време на токените FROG!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.