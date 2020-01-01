Токеномика на Fringe Finance (FRIN) Открийте ключова информация за Fringe Finance (FRIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fringe Finance (FRIN) The Fringe Finance platform was created to incubate and deploy experimental, high-yield, smart-contract driven, financial instruments that push the bounds of open finance. Fringe Finance is an algorithmic model that aims to unlock, aggregate and de-risk ~50 billion in dormant value distributed amongst untapped digital assets. Официален уебсайт: https://fringe.fi/ Бяла книга: https://app.fringe.fi/FringeWhitepaperv1.2.pdf Купете FRIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Fringe Finance (FRIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fringe Finance (FRIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 183.47K $ 183.47K $ 183.47K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 183.47K $ 183.47K $ 183.47K Рекорд за всички времена: $ 0.082029 $ 0.082029 $ 0.082029 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00018733 $ 0.00018733 $ 0.00018733 Научете повече за цената на Fringe Finance (FRIN)

Токеномика на Fringe Finance (FRIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fringe Finance (FRIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FRIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FRIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FRIN, разгледайте цената в реално време на токените FRIN!

Прогноза за цената за FRIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме FRIN? Нашата страница за прогноза за цената FRIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FRIN сега!

