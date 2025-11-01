БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Freya Protocol днес е 0.00989264 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FREYA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FREYA в MEXC сега.Цената в реално време на Freya Protocol днес е 0.00989264 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FREYA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FREYA в MEXC сега.

Повече за FREYA

FREYAценова информация

Какво представлява FREYA

Бяла книга FREYA

Официален уебсайт на FREYA

Токеномика на FREYA

FREYA ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Freya Protocol Лого

Freya Protocol цена (FREYA)

Не се намира в списъка

1 FREYA към USD - цена в реално време:

$0.00986398
$0.00986398$0.00986398
-4.50%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Freya Protocol (FREYA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:48:30 (UTC+8)

Информация за цената за Freya Protocol (FREYA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00915713
$ 0.00915713$ 0.00915713
24-часов нисък
$ 0.01086615
$ 0.01086615$ 0.01086615
24-часов висок

$ 0.00915713
$ 0.00915713$ 0.00915713

$ 0.01086615
$ 0.01086615$ 0.01086615

$ 0.04563979
$ 0.04563979$ 0.04563979

$ 0.00004021
$ 0.00004021$ 0.00004021

-0.14%

-4.24%

-19.32%

-19.32%

Цената в реално време за Freya Protocol (FREYA) е$0.00989264. През последните 24 часа FREYA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00915713 до най-висока стойност $ 0.01086615, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FREYA е $ 0.04563979, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004021.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FREYA има промяна от -0.14% за последния час, -4.24% за 24 часа и -19.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Freya Protocol (FREYA)

$ 4.94M
$ 4.94M$ 4.94M

--
----

$ 5.41M
$ 5.41M$ 5.41M

500.31M
500.31M 500.31M

548,599,973.8588991
548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

Текущата пазарна капитализация на Freya Protocol е $ 4.94M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FREYA е 500.31M, като общото предлагане е 548599973.8588991. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.41M.

История на цените за Freya Protocol (FREYA) USD

През днешния ден промяната в цената на Freya Protocol към USD беше $ -0.000438547102879103.
През последните 30 дни промяната в цената на Freya Protocol към USD беше $ -0.0017872745.
През последните 60 дни промяната в цената на Freya Protocol към USD беше $ -0.0033055781.
През последните 90 дни промяната в цената на Freya Protocol към USD беше $ +0.001297714633753167.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.000438547102879103-4.24%
30 дни$ -0.0017872745-18.06%
60 дни$ -0.0033055781-33.41%
90 дни$ +0.001297714633753167+15.10%

Какво е Freya Protocol (FREYA)

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Freya Protocol (USD)

Колко ще струва Freya Protocol (FREYA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Freya Protocol (FREYA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Freya Protocol.

Проверете прогнозата за цената за Freya Protocol сега!

FREYA към местни валути

Токеномика на Freya Protocol (FREYA)

Разбирането на токеномиката на Freya Protocol (FREYA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FREYA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Freya Protocol (FREYA)

Колко струва Freya Protocol (FREYA) днес?
Цената в реално време на FREYA в USD е 0.00989264 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FREYA към USD?
Текущата цена на FREYA към USD е $ 0.00989264. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Freya Protocol?
Пазарната капитализация за FREYA е $ 4.94M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FREYA?
Циркулиращото предлагане на FREYA е 500.31M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FREYA?
FREYA постигна ATH цена от 0.04563979 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FREYA?
FREYA достигна ATL цена от 0.00004021 USD.
Какъв е обемът на търговията на FREYA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FREYA е -- USD.
Ще се повиши ли FREYA тази година?
FREYA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FREYA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:48:30 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Freya Protocol (FREYA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,497.20
$109,497.20$109,497.20

-0.65%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,851.24
$3,851.24$3,851.24

-0.24%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02831
$0.02831$0.02831

-12.02%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.95
$185.95$185.95

-1.17%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,851.24
$3,851.24$3,851.24

-0.24%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,497.20
$109,497.20$109,497.20

-0.65%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.95
$185.95$185.95

-1.17%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5168
$2.5168$2.5168

-0.28%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,080.94
$1,080.94$1,080.94

-0.31%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000712
$0.0000712$0.0000712

+42.40%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09486
$0.09486$0.09486

+848.60%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000736
$0.000736$0.000736

+268.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00031
$0.00031$0.00031

+72.22%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000103
$0.00000103$0.00000103

+60.93%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0034
$0.0034$0.0034

+36.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003179
$0.0000000000000000000000003179$0.0000000000000000000000003179

+22.31%