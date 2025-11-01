Информация за цената за Freya Protocol (FREYA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00915713 $ 0.00915713 $ 0.00915713 24-часов нисък $ 0.01086615 $ 0.01086615 $ 0.01086615 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00915713$ 0.00915713 $ 0.00915713 24-часов висок $ 0.01086615$ 0.01086615 $ 0.01086615 Рекорд за всички времена $ 0.04563979$ 0.04563979 $ 0.04563979 Най-ниска цена $ 0.00004021$ 0.00004021 $ 0.00004021 Промяна на цената (1ч) -0.14% Промяна на цената (1д) -4.24% Промяна на цената (7д) -19.32% Промяна на цената (7д) -19.32%

Цената в реално време за Freya Protocol (FREYA) е$0.00989264. През последните 24 часа FREYA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00915713 до най-висока стойност $ 0.01086615, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FREYA е $ 0.04563979, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004021.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FREYA има промяна от -0.14% за последния час, -4.24% за 24 часа и -19.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Freya Protocol (FREYA)

Пазарна капитализация $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.41M$ 5.41M $ 5.41M Циркулиращо предлагане 500.31M 500.31M 500.31M Общо предлагане 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

Текущата пазарна капитализация на Freya Protocol е $ 4.94M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FREYA е 500.31M, като общото предлагане е 548599973.8588991. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.41M.