Токеномика на Frens of Elon (FRENS) Открийте ключова информация за Frens of Elon (FRENS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Frens of Elon (FRENS) Follow the story of seven frens: Trump, Elon, Vivek, RFK, Tulsi, Dana, and Joe, here to make America great again! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burned and contract renounced, with $FRENS anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world. Официален уебсайт: https://frensofelon.com/ Купете FRENS сега!

Токеномика и анализ на цената за Frens of Elon (FRENS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Frens of Elon (FRENS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.11K $ 7.11K $ 7.11K Общо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Циркулиращо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.11K $ 7.11K $ 7.11K Рекорд за всички времена: $ 0.01529328 $ 0.01529328 $ 0.01529328 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Frens of Elon (FRENS)

Токеномика на Frens of Elon (FRENS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Frens of Elon (FRENS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FRENS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FRENS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FRENS, разгледайте цената в реално време на токените FRENS!

Прогноза за цената за FRENS Искате ли да знаете какъв път може да поеме FRENS? Нашата страница за прогноза за цената FRENS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FRENS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!