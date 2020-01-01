Токеномика на Frencoin (FREN) Открийте ключова информация за Frencoin (FREN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Frencoin (FREN) Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025. Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto. Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE. Официален уебсайт: https://amihan.gg/ Бяла книга: https://mirror.xyz/0xa627C2acA77a907D572b4869D2316C0543543155 Купете FREN сега!

Токеномика и анализ на цената за Frencoin (FREN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Frencoin (FREN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 534.12K $ 534.12K $ 534.12K Общо предлагане: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Циркулиращо предлагане: $ 32.18M $ 32.18M $ 32.18M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Рекорд за всички времена: $ 0.01674108 $ 0.01674108 $ 0.01674108 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00869196 $ 0.00869196 $ 0.00869196 Текуща цена: $ 0.0165995 $ 0.0165995 $ 0.0165995 Научете повече за цената на Frencoin (FREN)

Токеномика на Frencoin (FREN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Frencoin (FREN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FREN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FREN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FREN, разгледайте цената в реално време на токените FREN!

Прогноза за цената за FREN Искате ли да знаете какъв път може да поеме FREN? Нашата страница за прогноза за цената FREN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FREN сега!

