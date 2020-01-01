Токеномика на FRENCHIE (FREN) Открийте ключова информация за FRENCHIE (FREN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FRENCHIE (FREN) Join the world of FRENCHIE. A story driven content/meme token that is built on the principals of transparency and community focussed. With that, the FRENCHIE project is aiming to create a vibrant community and a project that does good for the world around it. FRENCHIE serves as creative platform where creativity and doing good come together. As an original IP in the making, the project features illustrations and animations, that all of which are handdrawn. Официален уебсайт: https://frenchiethebull.dog/ Бяла книга: https://frenchie.gitbook.io/frenchie Купете FREN сега!

Токеномика и анализ на цената за FRENCHIE (FREN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FRENCHIE (FREN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 245.85K $ 245.85K $ 245.85K Общо предлагане: $ 996.02M $ 996.02M $ 996.02M Циркулиращо предлагане: $ 530.76M $ 530.76M $ 530.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 461.35K $ 461.35K $ 461.35K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00046306 $ 0.00046306 $ 0.00046306 Научете повече за цената на FRENCHIE (FREN)

Токеномика на FRENCHIE (FREN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FRENCHIE (FREN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FREN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FREN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FREN, разгледайте цената в реално време на токените FREN!

Прогноза за цената за FREN Искате ли да знаете какъв път може да поеме FREN? Нашата страница за прогноза за цената FREN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FREN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!