Информация за FREGO (FREGO) FREGO is working at the epicenter of AI Safety and Agentic Infrastructure to build out the future of Web3 AI super-alignment. FREGO’s product suite includes multi-agent infrastructure tools, an AI safety plugin framework, and agentic alignment auditing. FREGO has also trained and released multiple LLMs designed to be plugged into existing agents to create safer behavioral outcomes. All FREGO agents operate under the FREGO Constitution, the decentralized benchmark for AI alignment. Holders of $FREGO will be granted voting rights on the constitution. Our mission advances a dual mandate: AI Utility and AI Safety, driving the agentic future we envision — where AI can work alongside humans, Free of Ego. Официален уебсайт: https://www.frego.ai/ Бяла книга: https://docs.frego.ai/ Купете FREGO сега!

Токеномика и анализ на цената за FREGO (FREGO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FREGO (FREGO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 265.56K $ 265.56K $ 265.56K Общо предлагане: $ 904.83M $ 904.83M $ 904.83M Циркулиращо предлагане: $ 904.83M $ 904.83M $ 904.83M FDV (оценка при пълна реализация): $ 265.56K $ 265.56K $ 265.56K Рекорд за всички времена: $ 0.02039821 $ 0.02039821 $ 0.02039821 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00029224 $ 0.00029224 $ 0.00029224 Научете повече за цената на FREGO (FREGO)

Токеномика на FREGO (FREGO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FREGO (FREGO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FREGO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FREGO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FREGO, разгледайте цената в реално време на токените FREGO!

