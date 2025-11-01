Информация за цената за FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00011511$ 0.00011511 $ 0.00011511 Най-ниска цена $ 0.00000554$ 0.00000554 $ 0.00000554 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +4.82% Промяна на цената (7д) +4.82%

Цената в реално време за FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) е$0.00000593. През последните 24 часа FIGHTX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FIGHTX е $ 0.00011511, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000554.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FIGHTX има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +4.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX)

Пазарна капитализация $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Циркулиращо предлагане 999.91M 999.91M 999.91M Общо предлагане 999,914,913.72 999,914,913.72 999,914,913.72

Текущата пазарна капитализация на FreeInnovGovHopeThrstX е $ 5.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FIGHTX е 999.91M, като общото предлагане е 999914913.72. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.93K.