Информация за цената за FREEDA (FREEDA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00004477$ 0.00004477 $ 0.00004477 Най-ниска цена $ 0.00000505$ 0.00000505 $ 0.00000505 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -7.19% Промяна на цената (7д) -7.19%

Цената в реално време за FREEDA (FREEDA) е$0.00000508. През последните 24 часа FREEDA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FREEDA е $ 0.00004477, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000505.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FREEDA има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -7.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FREEDA (FREEDA)

Пазарна капитализация $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на FREEDA е $ 5.08K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FREEDA е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.08K.