Токеномика и анализ на цената за Free Republic of Verdis (VERDIS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Free Republic of Verdis (VERDIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 80.78K $ 80.78K $ 80.78K Общо предлагане: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M Циркулиращо предлагане: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M FDV (оценка при пълна реализация): $ 80.78K $ 80.78K $ 80.78K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Free Republic of Verdis (VERDIS)

Информация за Free Republic of Verdis (VERDIS) Официален уебсайт: https://verdisgov.org/

Токеномика на Free Republic of Verdis (VERDIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Free Republic of Verdis (VERDIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VERDIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VERDIS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Прогноза за цената за VERDIS Искате ли да знаете какъв път може да поеме VERDIS? Нашата страница за прогноза за цената VERDIS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

