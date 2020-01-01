Токеномика на Frax Ether (FRXETH) Открийте ключова информация за Frax Ether (FRXETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Frax Ether (FRXETH) frxETH is a liquid staking derivative issued by Frax Finance protocol. Each frxETH is backed by at least 1 ETH in validator nodes at all times. Официален уебсайт: https://app.frax.finance/ Купете FRXETH сега!

Токеномика и анализ на цената за Frax Ether (FRXETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Frax Ether (FRXETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 461.24M $ 461.24M $ 461.24M Общо предлагане: $ 118.90K $ 118.90K $ 118.90K Циркулиращо предлагане: $ 118.90K $ 118.90K $ 118.90K FDV (оценка при пълна реализация): $ 461.24M $ 461.24M $ 461.24M Рекорд за всички времена: $ 4,084.25 $ 4,084.25 $ 4,084.25 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,137.25 $ 1,137.25 $ 1,137.25 Текуща цена: $ 3,877.01 $ 3,877.01 $ 3,877.01 Научете повече за цената на Frax Ether (FRXETH)

Токеномика на Frax Ether (FRXETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Frax Ether (FRXETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FRXETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FRXETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FRXETH, разгледайте цената в реално време на токените FRXETH!

Прогноза за цената за FRXETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме FRXETH? Нашата страница за прогноза за цената FRXETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FRXETH сега!

