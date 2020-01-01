Токеномика на FrankenFrog (FFROG) Открийте ключова информация за FrankenFrog (FFROG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FrankenFrog (FFROG) FrankenFrog is a Tamagotchi-style meme token on the Solana blockchain, designed to grow and evolve with community engagement. Created by the ingenious mad scientist Dr. Croakstein, FrankenFrog starts as an enchanted egg and hatches into various stages of development as milestones are reached. The journey begins at 0 followers, with the egg stage glowing with potential. As the community grows to 1,000 followers, the egg hatches and the $FFROG token is released. Each subsequent milestone (1,000, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, and 100,000 followers) sees FrankenFrog evolve from a young frog, then to a scientist frog, and finally into a wise sage frog. Each stage brings new features, utilities, and exciting partnerships. Join the FrankenFrog adventure, be part of a dynamic and growing community, and help bring this magical, ribbiting journey to life! Официален уебсайт: https://frankenfrog.xyz/ Купете FFROG сега!

Токеномика и анализ на цената за FrankenFrog (FFROG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FrankenFrog (FFROG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.74K $ 4.74K $ 4.74K Общо предлагане: $ 980.37M $ 980.37M $ 980.37M Циркулиращо предлагане: $ 980.37M $ 980.37M $ 980.37M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.74K $ 4.74K $ 4.74K Рекорд за всички времена: $ 0.00261126 $ 0.00261126 $ 0.00261126 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на FrankenFrog (FFROG)

Токеномика на FrankenFrog (FFROG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FrankenFrog (FFROG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FFROG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FFROG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FFROG, разгледайте цената в реално време на токените FFROG!

Прогноза за цената за FFROG Искате ли да знаете какъв път може да поеме FFROG? Нашата страница за прогноза за цената FFROG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FFROG сега!

