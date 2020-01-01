Токеномика на FRANCE REV FINANCE (FRF) Открийте ключова информация за FRANCE REV FINANCE (FRF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FRANCE REV FINANCE (FRF) We work in the field of clean energy, we created our own project in BINANACE SMART CHAIN. The aim of the project is to form campaigns to support clean energy. Create your own token in the virtual currency space. Token tells us that in order to have cleaner air, we need to change our lives. One of the changes is the use of virtual currencies, which makes us have a healthier environment. Instead of cutting down trees and printing money, we can Use virtual currencies. Our token says that we must prevent harmful energies in order to cleanse the earth, otherwise the earth's environment will be disturbed in this way in a few years. The international community must think faster about a change in this field. Официален уебсайт: https://frftoken.space/ Купете FRF сега!

Токеномика и анализ на цената за FRANCE REV FINANCE (FRF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FRANCE REV FINANCE (FRF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 104.09K $ 104.09K $ 104.09K Общо предлагане: $ 7.23T $ 7.23T $ 7.23T Циркулиращо предлагане: $ 6.53T $ 6.53T $ 6.53T FDV (оценка при пълна реализация): $ 115.26K $ 115.26K $ 115.26K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на FRANCE REV FINANCE (FRF)

Токеномика на FRANCE REV FINANCE (FRF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FRANCE REV FINANCE (FRF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FRF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FRF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FRF, разгледайте цената в реално време на токените FRF!

Прогноза за цената за FRF Искате ли да знаете какъв път може да поеме FRF? Нашата страница за прогноза за цената FRF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FRF сега!

